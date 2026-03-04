الصفحة الرئيسية
رويترز: الجيش الأمريكي استهدف سفينة حربية إيرانية قرب سواحل سريلانكا
دوليات
2026-03-04 | 08:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
138 شوهد
اعلنت وكالة رويترز، اليوم الاربعاء، ان
الجيش الأمريكي
استهدف سفينة ح
ربية إيرانية قرب سواحل
سريلانكا
.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين، أن "
الجيش الأمريكي
استهدف سفينة حربية تابعة للبحرية الإيرانية قرب سواحل
سريلانكا
".
ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاستهداف أو حجم الأضرار، كما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإيراني.
امريكا
ايران
الجيش الأمريكي
وكالة رويتر
سريلانكا
إيران
رانية
اصيل
سفين
