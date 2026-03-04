وزير الحرب الأميركي: سنكثف هجماتنا على إيران وسنستخدم قنابل دقيقة اكثر

وقال وزير الحرب في تصريحات، انه "سنكثف هجماتنا على في الفترة المقبلة".وبين، أن "نتائج العمليات العسكرية الجارية في إيران رائعة وتاريخية"، مشددًا على أن "ما تحقق حتىالآن يمهد لتدمير الخصم".وأضاف، أن " أرسلت مزيدًا من القوات إلى المنطقة، على أن تصل تعزيزات إضافية قريبًا، في إطار توسيع نطاق العمليات العسكرية".وأوضح أن "حجم العمليات الحالية يفوق بسبعة أضعاف ما تم تنفيذه خلال حرب الإثني عشر يومًا الماضية ضد إيران"، مؤكدًا أن "بلاده ستستخدم مخزونًا غير محدود من القنابل الدقيقة في المرحلة المقبلة".