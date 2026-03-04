الطاقة الذرية: لا ارتفاع في مستويات الإشعاع بالشرق الأوسط

وذكرت الوكالة، أن "محطات الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة ومفاعلات الأبحاث في كل من وسوريا لا تزال تعمل بشكل طبيعي".وأوضحت أنها "على اتصال مستمر مع سلطات السلامة النووية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط،" مؤكدة أنه "لا يوجد حالياً أي ارتفاع في مستويات الإشعاع".وفيما يتعلق بإيران، أشارت الوكالة إلى أنها "لم ترصد أي أضرار في المنشآت التي تحتوي على مواد نووية حتى الآن، لكنها أكدت تسجيل أضرار في مبنيين قرب موقع أصفهان النووي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الأضرار.