حزب الله: استهداف رادارات القبة الحديدية بمسيّرات انقضاضية

وقال الحزب، في بيان: إنه "ردًا على العدوان (الإسرائيلي) المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّةبما فيها الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:00 من مساء أمس الثلاثاء 03/03/2026 رادارات القبة الحديدية في موقع كريات إيلعيزر (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة المحتلة) بسرب من المسيرات الانقضاضية".وأضاف في بيان ثانٍ، أنه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 من فجر اليوم الأربعاء 04/03/2026 قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي) تبعد 75 كلم عن الحدود الفلسطينية شرق الخضيرة، بسرب من المسيرات الانقضاضية".