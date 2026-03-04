بعد ولادتها.. قتل زوجته في المستشفى ثم انتحر

وأفادت شرطة هوم وود بأنها استجابت لبلاغ عن إطلاق نار في مركز النساء بالمستشفى، وعند وصولها، عثرت على الزوجين جثتين مصابتين بطلقات نارية، دون تسجيل إصابات بين الآخرين.وبحسب تقرير WVTM، فإن الضحيتين هما بريشوس ، 24 عامًا، وزوجها كيناث جونيور، 19 عامًا.وأوضح تقرير الطبيب الشرعي أن جونسون تعرضت لعدة طلقات بعد ولادتها لطفل حديث الولادة.وقالت والدة تيري إن الزوجين كانا يمران بمشاكل زوجية، لكنها لم تكن تعلم أن ابنها قد يكون عنيفًا.بدوره، صرح دان هوارد، رئيس جمعية مستشفيات ، لقناة WBRC: "هناك أماكن قليلة في حياتنا يجب أن نشعر فيها بالأمان، كالكنائس والمستشفيات والمنازل، لكن للأسف، أحيانًا نفقد هذا الشعور. نحن نؤكد أن مستشفياتنا ومقدمي الرعاية الصحية يولون السلامة نفس القدر من الاهتمام الذي يولونه لتقديم رعاية عالية الجودة".