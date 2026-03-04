الصفحة الرئيسية
حزب الله: إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان ردا على انتهاكات
البحرية العمانية: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لقصف قرب مضيق هرمز
دوليات
2026-03-04 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
154 شوهد
أفادت
وكالة الأنباء العمانية
، اليوم الأربعاء، أن البحرية العمانية استجابت لنداء سفينة شحن تعرضت لقصف قرب
مضيق هرمز
.
وذكرت
وكالة الأنباء العمانية
، أن "البحرية العمانية استجابت لنداء سفينة شحن تحمل علم مالطا تعرضت لقصف قرب
مضيق هرمز
".
وأضافت أنه "تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 24 شخصًا وتقديم الرعاية لهم".
بريطانيا تعلن إصابة سفينتين بمقذوفين قرب مضيق هرمز
09:49 | 2026-03-01
الحرس الثوري الإيراني للسفن في مضيق هرمز: ممنوع العبور
10:54 | 2026-02-28
الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة الكاملة على مضيق "هرمز"
00:50 | 2026-03-04
الجيش الأمريكي: مضيق هرمز ليس مغلقاً
17:36 | 2026-03-02
عمان
هرمز
انقاذ سفينة
وكالة الأنباء العمانية
وكالة الأنباء
مضيق هرمز
العماني
سفين
حزب الله: إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان ردا على انتهاكات
14:03 | 2026-03-04
14:03 | 2026-03-04
ترامب يجري اتصالات مع قادة أكراد
13:57 | 2026-03-04
"ميرسك" تتخذ قرارا مفاجئا يخص منطقة الخليج
13:48 | 2026-03-04
البيت الأبيض: قضينا على برنامج إيران النووي وهذا هو هدف الحرب
13:22 | 2026-03-04
الجيش الإيراني يعلن إسقاط 6 مسيّرات إسرائيلية
13:11 | 2026-03-04
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتين جنوبي لبنان
12:55 | 2026-03-04
