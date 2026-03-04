البحرية العمانية: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لقصف قرب مضيق هرمز

وذكرت ، أن "البحرية العمانية استجابت لنداء سفينة شحن تحمل علم مالطا تعرضت لقصف قرب ".وأضافت أنه "تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 24 شخصًا وتقديم الرعاية لهم".