التلفزيون الايراني: تدمير طائرة اسرائيلية غرب البلاد

اعلنت دفاعات الإيراني، اليوم الأربعاء، تدمير طائرة تابعة لاسرائيل.







وقال التلفزيون الإيراني، ان "الدفاعات الجوية للحرس الثوري تمكنت من تدمير طائرة تابعة لاسرائيل".



واشارت الى ان "عملية التدمير حدثت في سماء مدينة لردجان وسط غرب البلاد".