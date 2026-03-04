عراقجي لقطر: هجماتنا موجهة إلى المصالح الأميركية ولا تستهدفكم

وقالت في تصريحات صحفية ان " تلقى اتصالامن وزير خارجية أكد فيه أن هجماتها موجهة لمصالح لا ".واضافت، ان "رئيس الوزراء رفض ادعاءات عراقجي "،مؤكدا أن "الوقائع تظهر أن الاستهدافات طالت مناطق مدنية وسكنية".واكدت، ان "رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات طالت محيط والبنية التحتية الحيوية"، موضحة ان "رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات طالت مناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال".وتابعت ان "رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات انتهاك صارخ لسيادة قطر ومبادئ القانون الدولي"، مبينة، ان"رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات لم تقتصر على الصواريخ ولا تزال مستمرة عبر طائرات مسيرة".وواصلت، ان "رئيس الوزراء أشار إلى أن اختراق الطائرات أجواء قطر تم التصدي له ببسالة من قبل القوات المسلحة"، موضحة ان"رئيس الوزراء أكد أن الممارسات تعكس نهجا صعيديا من جانب إيران ولا تدل على رغبة بتهدئة أو حل".وتابعت القطرية ان "رئيس الوزراء أكد أن ممارسات إيران تسعى إلى إلحاق الضرر بجيرانها وجرهم إلى حرب ليست حربهم"، مشيرة إلى ان"رئيس الوزراء دعا إلى الوقف الفوري لهجمات إيران على دول المنطقة التي نأت بنفسها عن هذه الحرب".