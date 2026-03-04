الرئيس الإيراني يغرد بالعربية ويوجه رسالة الى الدول الخليجية

وقال بزشكيان في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "الى أصحاب الجلالة، رؤساء الدول الصديقة والجارة، سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنّب الحرب، لكن العدوان العسكري الأمريكي - الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا".وأضاف "نحترم سيادتكم، ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة".