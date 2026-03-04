الصحة الاسرائيلية: نقل 1274 شخصاً إلى المستشفيات منذ بدء الرد الإيراني

أعلنت في حكومة الاحتلال الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، عن ن

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية، إنه "منذ بداية عملية "زئير الأسد" وحتى اليوم تم نقل 1274 شخصاً إلى المستشفيات".



واشارت الى انه " 96‎‎% منهم مازالوا في المستشفيات".