هجوم صاروخي إيراني جديد على "إسرائيل"

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في وتل أبيب الكبرى، إضافة إلى محيط مطار تل نوف العسكري جنوب تل أبيب، في أعقاب إطلاق صواريخ من .وأكدت الجبهة الداخلية أن الإنذارات شملت أكثر من 300 مدينة وبلدة، كما طالت منطقة شرق تل أبيب.من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراضات صاروخية في القدس، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عددا من الصواريخ تمكن من تجاوز منظومات الدفاع الجوي وسقط في مناطق مفتوحة.ويأتي ذلك بعد تنفيذ هجوم مشترك جديد، حيث أطلقت إيران صواريخ باتجاه بالتزامن مع رشقة صاروخية كبيرة من نفذها ، الذي أعلن بدوره استهداف ناقلة جند إسرائيلية في بلدة حولا الحدودية، مؤكدا تحقيق "إصابة مباشرة".