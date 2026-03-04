في أفغانستان.. 42 قتيلاً جراء الصراع مع باكستان

وتأتي هذه الأرقام، التي وُصفت بأنها أولية، مع دخول النزاع يومه السادس، مسجلاً بذلك أسوأ تصعيد بين البلدين الجارين منذ سنوات.وتشمل هذه الاشتباكات، بحسب التقارير، ضحايا جراء إطلاق نار غير مباشر عبر الحدود وغارات جوية. وتقول سلطات الأفغانية إن القتال اندلع رداً على ضربات انتقامية استهدفت مواقع باكستانية بعد أن استهدفت إسلام آباد مسلحين داخل الأراضي الأفغانية. وتنفي باكستان استهدافها للمدنيين، وتؤكد أنها تحركت ضد جماعات مسلحة شنت هجمات من الجانب الآخر من الحدود.وتزعم سيطرتها على مواقع باكستانية إضافية في منطقة قندهار، بينما تفيد مصادر أمنية باكستانية بتدمير قاعدة عسكرية لحركة طالبان في ولاية ننكرهار عبر عمليات جوية. ويفيد كلا الجانبين بتكبد الطرف الآخر خسائر عسكرية فادحة، إلا أن أعداد الضحايا لا تزال غير مؤكدة.وصرح الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمام البرلمان بأن باكستان لن تسمح باستخدام أراضيها أو الأراضي المجاورة لزعزعة استقرار البلاد، مؤكداً عزمها المستمر على ضرب ملاذات المسلحين.ودعت بعثة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إلى وقف فوري للقتال، محذرةً من أن تصاعد العنف قد تسبب في نزوح نحو 16400 أسرة. ويزيد هذا الصراع من تفاقم الوضع الإنساني الهش أصلاً في أفغانستان، حيث لا تزال المجتمعات المحلية تتعافى من آثار الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في الأشهر الأخيرة.وقد أعاقت القيود المفروضة على الحركة على طول الحدود وصول المساعدات، مما حدّ من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة المنقذة للحياة في المناطق المتضررة.