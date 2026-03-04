تحذير امريكي يخص العراق: توخي الحيطة والحذر

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ان "حكومة تهتم بسلامة الأمريكيين، وستواصل التزويد بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة"، داعية "المواطنين الأمريكيين في الى "المغادرة طالما تسمح الظروف بذلك، والبقاء في أماكن إقامتهم حتى تصبح الظروف آمنة للمغادرة".وشددت على "التأكد من وجود مخزون كافٍ من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية".وبينت ان " أصدرت في 2 اذار أمرًا لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة العراق بسبب خطر النزاعات المسلحة. إذا كان الوضع آمنًا، فعلى المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق الآن".وتابعت ان "البعثة الأمريكية في العراق تواصل تطبيق إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع أفرادها"، داعية "جميع المواطنين الأمريكيين في العراق غير القادرين على المغادرة الى اتباع الإجراء نفسه حتى إشعار آخر. قدر الإمكان، ابقوا في منازلكم أو فنادقكم أو أي مبنى آخر، وابتعدوا عن النوافذ".وأكدت "توجد أعمال شغب واحتجاجات ومظاهرات أخرى مستمرة ضد الولايات المتحدة، لا سيما على الضفة الجنوبية لجسر 14 تموز وفي في ، وقد اتسمت هذه الأعمال بالعنف، وتتزايد الدعوات لتنظيم المزيد من المظاهرات في مختلف أنحاء العراق. لذا، يُنصح المواطنون الأمريكيون بتجنب هذه المناطق"، موضحة ان "السلطات العراقية أغلقت المنطقة الدولية في ، باستثناءات محدودة ويجب عدم التوجه إلى في بغداد أو في في ظل الإجراءات الأمنية المشددة".وبينت ان "السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل علقت جميع الخدمات القنصلية الروتينية حتى إشعار آخر"، داعية المواطنين الأمريكيين الى التواصل عبر البريد الإلكتروني BaghdadACS@state.gov أو ErbilACS@state.gov في حالات الطوارئ".وذكرت ان "المجال الجوي في العراق مغلق حاليًا، ومعظم الطرق الرئيسة والحدود البرية مفتوحة، لكنها قد تُغلق في أي وقت"، موضحة ان "ذلك يشمل المعابر من العراق إلى والأردن والكويت والمملكة العربية ".وتوقع "حدوث تأخيرات طويلة أثناء العبور، وقد يُغلق المجال الجوي في الدول المجاورة أيضًا"، داعية الى "مراجعة المعلومات المتوفرة حول البلد الذي تخططون السفر إليه بعناية للاطلاع على آخر المستجدات، مع تطبيق شروط الدخول والخروج المحلية".وذكرت ان " والميليشيات الموالية لها ما تزال تُشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العام، فيجب على المواطنين الأمريكيين في العراق، بمن فيهم من يُخططون للسفر برًا، أن يكونوا على دراية بمخاطر الصواريخ والطائرات المُسيّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي، فضلًا عن الدعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد. خططوا لمساركم بعناية".وأشارت الى ان " الأمريكية تبقي على مستوى التحذير الرابع من السفر إلى العراق ("لا تسافر") نظرًا لمخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية، ومحدودية قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين"، لافتا الى ان "قرار البقاء في العراق أو مغادرته يعد قرارًا شخصيًا يتعلق بسلامتكم، ويجب عليكم اتخاذه بناءً على ظروفكم الخاصة".الإجراءات الواجب اتخاذها:- احرصوا على شحن هاتفكم الجوالة واحفظوا أرقام الطوارئ المحلية والدولية مُسبقًا. رقم الطوارئ في العراق هو 911.-تواصلوا مع عوائلكم وأصدقائكم لإبلاغهم بوضعكم.-تأكدوا من صلاحية وثائق سفركم وسهولة الوصول إليها.- ابحثوا عن مكان آمن داخل منزلكم أو في مبنى آمن آخر واحتفظوا بمخزون من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية.- في حال وقوع هجوم، ابتعدوا عن الحطام والانقاض، وتابعوا وسائل الإعلام للحصول على التوجيهات الرسمية.-تجنبوا المظاهرات ولا تلفتوا الانتباه إليكم، وكونوا على دراية بمحيطكم.- تابعوا عن كثب البيانات الرسمية الصادرة عن والسفارة الأمريكية.-سجلوا في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) لتلقي آخر التحديثات الأمنية المحلية.