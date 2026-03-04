"حزب الله" يعلن استهداف قوة إسرائيلية بصلية صاروخية

أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف قوة إسرائيلية بصلية صاروخية حاولت دعم قوة أخرى وقعت في كمين في الحارة الجنوبيّة لمدينة الخيام جنوبي البلاد.

وقال " " في بيان له: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها الجنوبيّة، وبعد رصد ‏تحركات لقوّة من جيش العدو الإسرائيلي تقدمت من تلة الحمامص المُحتلّة في لدعم القوّة التي وقعت في الكمين في الحارة الجنوبيّة لمدينة الخيام، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصلية صاروخية".

وأضاف "لا تزال الاشتباكات في الحارة الجنوبية مُستمرة حتى وقت صدور هذا البيان".



وجاء ذلك بعد وقت قصير من بيان صدر عنه وجاء فيه: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وبعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدّم باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بتفجير عبوة ناسفة والاشتباك المباشر مع القوّة".