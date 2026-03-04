غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتين جنوبي لبنان

استهدفت غارتان إسرائيليتان، مساء الأربعاء، بلدتين في جنوبي .

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارتان إسرائيليتان على بلدتي حداثا وصفد البطيخ جنوبي ". من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، "قوات تسيطر على نقاط عدة في كجزء من مفهوم الدفاع المتقدم". وأضاف "قواتنا تعمل في شرق منطقة جنوب لبنان وغربها وفي مزارع ".