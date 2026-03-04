الجيش الإيراني يعلن إسقاط 6 مسيّرات إسرائيلية

وأكدت القوات المسلحة الإيرانية، في بيان نقله التلفزيون الإيراني، أن الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة معادية في أجواء محافظات أصفهان وكردستان وطهران خلال الساعة الماضية".وأشار البيان إلى أن معظم المسيرات الإسرائيلية من طراز هرمس - Hermes".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإيراني عن إسقاط 28 مسيرة معادية وإنزال مسيرة سالمة وإرسالها للفحص.