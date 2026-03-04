البيت الأبيض: قضينا على برنامج إيران النووي وهذا هو هدف الحرب

أعلن ، الأربعاء، عن القضاء على برنامج النووي، مشيرا الى أن هدف الحرب تدمير صواريخ إيران وبحريتها.





وقالت المتحدثة باسم ، " قتلت خلال الأعوام الماضية كثيرا من الأمريكيين في ولبنان"، مؤكدة " الرئيس قرر محاسبة الإيرانيين على أفعالهم".

وأضافت "قضينا على برنامج إيران النووي"، معتبرة أن "هدف الحرب تدمير صواريخ إيران وبحريتها".

ولفتت المتحدثة الى أن "من أهداف الحرب عدم تمكين وكلاء إيران من تهديدنا"، مضيفة "قواتنا قصفت 2000 هدف ودمرت المئات من المسيرات".

وتابعت "عملية مطرقة منتصف الليل دمرت مواقع نووية إيرانية وبعد ذلك سعت إيران لتطويرها"، كاشفة أن "النظام الإيراني رفض التفاوض بحسن نية واختار مسار العنف والدمار ويحصد الآن نتائج أفعاله".