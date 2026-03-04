"ميرسك" تتخذ قرارا مفاجئا يخص منطقة الخليج

ووفقا لبيانات الشركة العالمية شمل القرار تعليقا فوريا لقبول الشحن المبرد، والشحن الخطر أو الخاص من وإلى: الإمارات، ، ، ، قطر، ، والسعودية بالإضافة إلى في بعض الإشارات حتى إشعار آخر.

كما تضمنت قرارات الشركة تعليق جميع الحجوزات الجديدة بين شبه القارة الهند، باكستان، بنغلاديش، وأسواق العلوي الإمارات، البحرين، قطر، العراق، الكويت، - والجبيل فقط.



وأكدت أن الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الطواقم وحماية الشحنات والحفاظ على استقرار الخدمات في ظل تقييم مخاطر مستمر.



وأوضحت أن استثناءات ستطبق على الشحنات الحيوية مثل الأغذية الأساسية والأدوية والسلع الضرورية الأخرى، كما أن الحجوزات المؤكدة سابقا ستراجع حالة بحالة، والشحنات في الطريق تُدار بشكل نشط.



ولم يشمل التعليق جميع أنواع الشحن أو كافة الطرق التجارية، بل ركز على الفئات العالية المخاطر والمسارات المباشرة مع شبه القارة الهندية، وسط إعادة توجيه بعض السفن حول بدلا من وباب المندب، بالإضافة إلى تعليق عبور مؤقتا في بعض التحديثات.



ويأتي القرار في سياق التصعيد العسكري الإقليمي الكبير والضربات الأمريكية-الإسرائيلية على ، والإغلاق المحتمل أو التهديد بإغلاق مضيق هرمز، والتوترات في البحر الأحمر مع الحوثيين، مما دفع شركات شحن عالمية أخرى إلى إجراءات مشابهة.