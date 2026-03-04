ترامب يجري اتصالات مع قادة أكراد

كشف ، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالات مع قادة أكراد.

وقال ، "الرئيس أجرى اتصالات مع قادة أكراد بشأن قاعدتنا في شمال ".

وأضاف أن "التقارير بشأن موافقة الرئيس ترامب على تسليح الأكراد غير صحيحة".

ولفت البيت الأبيض الى أن "الرئيس يناقش مع فريقه دورنا في بعد الصراع ولكن نركز حاليا على نجاح العملية العسكرية".