أمين عام حزب الله: إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان ردا على انتهاكات

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ ، الأربعاء، أن إطلاق الصواريخ على كان ردا على انتهاكات.

وقال قاسم في كلمة له، "التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار ولم تلتزم بأي بند من بنوده، لم نرد على اعتداءات إسرائيل المتكررة حتى لا نتهم بإعاقة الدبلوماسية".

وأضاف "قلنا مرارا إن إسرائيل تريد التوسع ونتنياهو قال إنه يريد إسرائيل الكبرى"، مردفا "إسرائيل تريد أن تظهر بأنها قادرة على فرض القرار السياسي على ".

ولفت الأمين العام لحزب الله الى أن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان ردا على 15 شهرا من الانتهاكات"، مضيفا "الدفعة الصاروخية الأولى أردناها خطوة لإسقاط وهم أن العدو سيسكت في حال السكوت عنه".