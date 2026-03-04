نتنياهو يطلب توضيحا بعد تقارير عن اتصالات أمريكية إيرانية

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الإسرائيلي طلب توضيحا من بعد معلومات استخباراتية إسرائيلية عن اتصالات محتملة مع لبحث وقف إطلاق النار.





وقال أحد المصادر إن طمأن نتنياهو بأن " لم تكن تتحدث مع الإيرانيين خلف ظهره". وأفاد مصدران مطلعان أن الاتصال الإسرائيلي يعكس قلق حكومة نتنياهو من سيناريو تسعى فيه إلى وقف إطلاق النار قبل تحقيق جميع أهداف الحربية، وحصلت الاستخبارات الإسرائيلية على معلومات أثارت شكوكا حول وجود قنوات اتصال بين الجانبين.وقال أحد المصادر إن طمأن نتنياهو بأن " لم تكن تتحدث مع الإيرانيين خلف ظهره".

وأكد مسؤول أمريكي أن ومستشار الرئيس الأمريكي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على تواصل يومي تقريبا مع نتنياهو ومدير ومسؤولين إسرائيليين، وأن التنسيق خلال الشهر الماضي كان "وثيقاً جدا"، وأضاف المسؤول: "إنهم يعرفون أننا لا نتحدث مع الإيرانيين".



وكشف مصدران أن الإيرانيين أرسلوا رسائل إلى إدارة خلال الأيام القليلة الماضية عبر دول خليجية وإقليمية، لكن الولايات المتحدة لم ترد، وقال مسؤول أمريكي وفق موقع "أكسيوس": "لقد تعاملنا مع هذه الرسائل على أنها هراء".



وأكد مسؤول أمريكي في إفادة للصحفيين، أن "لا ستيف ويتكوف ولا لم يجريا أي محادثة مع أو أو أي شخص آخر في النظام الإيراني منذ بدء الحرب".



كما استبعد ترامب أي محادثات مع النظام الإيراني في تصريحات، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "لقد ولت دفاعاتهم الجوية وسلاحهم الجوي وقواتهم البحرية وقيادتهم. إنهم يريدون التحدث. فقلت 'فات الأوان'".