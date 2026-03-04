دوي انفجارات عدة غربي طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بدوي انفجارات عدة غربي العاصمة .

وأشارت وسائل إعلام إيرانية الى أن "انفجارات في تبريز شمال غربي البلاد وبندر عباس في الجنوب وقم جنوب ".