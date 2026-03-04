إيران.. حديث عن خطة شاملة لإدارة الدولة

وجاء في بيان الوكالة: "شرعت الحكومة في تنفيذ خطة شاملة لإدارة البلاد في ظل حرب طويلة الأمد".وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطة تنص على "تزويد السكان بالسلع الأساسية، والطاقات الإنتاجية للدولة بالوسائل اللازمة، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من إمكانات البنية التحتية لإيران".يأتي هذا الإعلان في وقت تشن فيه وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتصاعد التوتر في جميع أنحاء المنطقة.