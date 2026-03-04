مسؤول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا

وقال المسؤول وفق موقع " نوانس"، إن "اتجهت وإسرائيل لقلب النظام بالفوضى المسلحة سنضرب مفاعل ديمونا".

وأضاف "تفعيل خطة إسقاط النظام سيدفعنا لضرب البنى التحتية للطاقة في المنطقة".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.