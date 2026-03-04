ترامب: ما حصل في إيران شكل دمارا لقدراتها النووية

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أن ما حصل في شكل دمارا لقدراتها النووية.

وقال في كلمة له، "نبلي بلاء حسنا في الحرب ضد ، ويتم القضاء على الصواريخ ومنصاتها في إيران بشكل سريع".

وأضاف "القيادة الإيرانية تبخرت سريعا"، مشيرا الى أن "ما حصل في إيران شكل دمارا شاملا لقدرات إيران النووية".

وشدد ترامب على أن "كل من يرغب في أن يصبح قائدا في إيران ينتهي به المطاف ميتا"، مضيفا "إيران تهاجم جيرانها وأحيانا حلفاءها أو حلفاءها السابقين".