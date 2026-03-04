الحرس الثوري يعلن قصف الدفاع الإسرائيلية ومطار بن غوريون

أعلن الإيراني، الأربعاء، عن قصف ومطار بن غوريون.

وقال ، "ضربنا الصهيونية ومطار بن غوريون بصواريخ فرط صوتية ومسيرات هجومية". وأضاف "دمرنا 7 رادارت متطورة معادية وباتت أعين وإسرائيل في المنطقة عمياء". ولفت الحرس الثوري الى أن "هجماتنا على العدو ستكون أشد وأوسع نطاقا خلال الأيام المقبلة"، مضيفا "دوي الإنذارات المستمر في الأراضي المحتلة يثبت استدامة إطلاقنا للصواريخ للانتقام من العدو".