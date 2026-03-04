إيران تعلن استهداف أكبر مركز بيانات في دولة خليجية

وقال في بيان، اليوم الأربعاء، أن "الهجوم تم بواسطة طائرات بدون ".وذكر البيان أن هذه العملية نفذت بهدف "الحد من دور مراكز البيانات هذه في دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية ضد ".وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.