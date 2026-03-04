لبنان.. ثلاثة شهداء بغارتين إسرائيليتين في ضاحية بيروت

أفادت ، باستشهاد ثلاثة أشخاص بغارتين إسرائيليتين في .

وقالت ، "3 شهداء و6 مصابين في الغارتين الإسرائيليتين عند طريق المطار بالضاحية الجنوبية لبيروت".

وأفادت وسائل إعلام دولية، بأن الجيش الإسرائيلي شن مساء الأربعاء، غارتين متزامنتين استهدفتا سيارتين على أوتوستراد مطار .