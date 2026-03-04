الصفحة الرئيسية
مسؤول أمريكي يعلن: آلاف الأكراد شنوا هجوما بريا في إيران
دوليات
2026-03-04 | 16:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
3,818 شوهد
أعلن مسؤول أمريكي، الخميس، عن شن آلاف الأكراد هجوما بريا في
إيران
.
ونقلت "
فوكس
نيوز" عن مسؤول أمريكي قوله، "آلاف الأكراد شنوا هجوما بريا في
إيران
".
الى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، "المليشيات
الكردية الإيرانية
شنت هجوما بريا
شمال غرب
إيران".
وأضاف "الإيرانيون بعثوا رسائل إلى
الولايات المتحدة
خلال الأيام القليلة الماضية لكنها لم ترد".
من جانبها قالت
وكالة تسنيم
عن مصدر أمني مطلع، "لا دخول لمسلحين إلى إيران عبر الحدود مع
كردستان العراق
".
مسؤول إيراني: مجموعات كردية مسلحة أُرسلت من العراق وتركيا لإثارة الفوضى
04:39 | 2026-01-16
الجيش الأمريكي يعلن التصدي لهجمات شنتها إيران
13:10 | 2026-02-28
رويترز: مقاتلون أكراد حاولوا دخول إيران من العراق
11:07 | 2026-01-14
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تشن ضربات مشتركة مع إسرائيل على ايران
01:50 | 2026-02-28
ايران
امريكا
الكردية الإيرانية
الولايات المتحدة
كردستان العراق
وكالة تسنيم
شمال غرب
كردستان
العراق
إيران
مجلس خبراء القيادة في إيران: لا تأخير في إعلان القائد الجديد والتكهنات مجرد "شائعات"
05:08 | 2026-03-05
قطر والسعودية تعترضان هجمات صاروخية جديدة
05:00 | 2026-03-05
إيران تعلن "حرب المفتوحة": لا رسائل مع واشنطن.. وسنقاتل الأمريكيين في كل مكان
04:33 | 2026-03-05
تركيا: أعمال الجماعات الكردية الانفصالية المسلحة تهدد أمن إيران واستقرار المنطقة
04:14 | 2026-03-05
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع العدو الإسرائيلي في الجليل الأعلى
03:34 | 2026-03-05
إيران.. إطلاق رشقة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
03:27 | 2026-03-05
