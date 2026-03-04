اجتماع خليجي أوروبي طارئ لبحث "الهجمات الإيرانية"

وأوضح البديوي، أن الاجتماع الوزاري الطارئ سيعقد بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس ، وذلك عبر عبر تقنية الاتصال المرئي.وأشار إلى أن "الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول ، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع".وأكد البديوي أن "مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فوراً، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي".ويأتي الاجتماع في أعقاب تصعيد عسكري إقليمي حاد بدأ بعد ضربات أمريكية-إسرائيلية واسعة على واستهداف قيادات عسكرية، منشآت نووية، مخازن صواريخ، واغتيال شخصيات بارزة مثل المرشد الأعلى أو قيادات في .ودفعت الضربات إلى ردود فعل شملت إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف ومصالح أمريكية في دول (السعودية، الإمارات، ، ، قطر، عمان)، بالإضافة إلى في ومناطق أخرى.