الشيوخ الأمريكي يفشل بتمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب بشن قصف إيران

وكانت مجموعة من أعضاء الديمقراطيين قد قدمت مقترحا للتصويت يقضي بالحد من تحركات العسكرية في ، لكنها فشلت بالحصول على الموافقة في تصويت إجرائي، حيث صوت 52 عضواً في مجلس الشيوخ ضده و48 لصالحه.وبحسب نص مشروع المقترح يحظر أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة مباشرة من ، وفي حال عدم وجود موافقة تشريعية رسمية، تصدر أوامر للرئيس بوقف أي مشاركة غير مصرح بها للقوات الأمريكية في أي نزاع مسلح خلال 30 يوماً.وفي الوقت نفسه، أعطى المقترح ترامب الحق في استخدام القوة على الفور دون موافقة مسبقة في حالات استثنائية، وتحديداً لصد تهديد فوري أو هجوم مباشر على أو أراضيها أو مواطنيها أو قواتها المسلحة.وفي أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، انتقد عشرات الديمقراطيين في الكونغرس بشدة تصرفات ، مشيرين إلى مخاطر التصعيد الكبيرة وانتهاكات الإجراءات الدستورية.وعلى عكس الجمهوريين، طالب النواب الديمقراطيون بتبرير أهداف العملية وضمان الشفافية أمام البرلمان والشعب الأمريكي.يذكر أنه، في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك ، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وترد إيران بشن غارات على ، فضلاً عن أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.