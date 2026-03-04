الكشف عن تكلفة العملية العسكرية الأمريكية في إيران

وقالت المجلة، إنه "وفقا للتقديرات الأولية لوزارة الحرب، فإن كل يوم من الحرب في يكلف الميزانية مليار دولار".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن مسؤولين من البنتاغون اعترفوا خلال جلسة استماع في بأن يستخدم كميات كبيرة من الذخيرة أثناء العملية العسكرية في إيران.



وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن العملية قد تستمر لنحو 8 أسابيع، خلافا عن التقديرات السابقة التي كانت ترجح أن العملية ستستمر 4 أو 5 أسابيع.



يذكر أن وإسرائيل أطلقتا عمليتهما العسكرية ضد إيران في 28 شباط الماضي، وأعلنتا أن هدفها إنهاء البرنامج النووي لطهران وتدمير قدراتها الصاروخية.