غارة إسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت

أفادت وسائل إعلام دولية، بوقوع غارة إسرائيلية على في .

وقالت تلك الوسائل، "غارة إسرائيلية على في الضاحية الجنوبية لبيروت".

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، "تنفيذ ضربة تحذيرية بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد إصدار الجيش أمر إخلاء لمبنى بحارة حريك".

وشن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، غارتين متزامنتين استهدفتا سيارتين على أوتوستراد مطار ، فيما أفادت ، باستشهاد ثلاثة أشخاص بغارتين إسرائيليتين في بيروت.