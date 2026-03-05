عراقجي: الولايات المتحدة ستندم على إغراق الفرقاطة "دينا"

‎وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن الفرقاطة "دينا"، التي كانت ضيفة على البحرية وتحمل على متنها ما يقرب من 130 بحاراً، تعرضت للضرب في المياه الدولية دون سابق .وحذر من تداعيات هذا الهجوم، قائلا: "ضعوا كلامي في الحسبان: سوف تندم بمرارة على السابقة التي أرستها".‎وأوضح أن نحو 180 شخصاً كانوا على متن السفينة، مشيرا إلى أن القوات السريلانكية تمكنت من إنقاذ 32 بحاراً إيرانياً ونقلهم إلى المستشفى الرئيسي في جنوب البلاد لتلقي العلاج.