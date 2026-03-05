الحرس الثوري: المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون بيدنا

وذكر الحرس في بيان انه "طبقا للقوانين الدولية فإن المرور والعبور من خلال زمن الحرب سيكون بيدنا".واضاف، انه "لقد ذكرنا سابقًا، فإنه في زمن الحرب ستكون قوانين المرور في مضيق هرمز بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويجب على الجميع الالتزام بذلك، السفن العسكرية والتجارية الأمريكية والإسرائيلية والدول الأوروبية وداعميهم لن يُسمح لها بالمرور".