تركيا: أعمال الجماعات الكردية الانفصالية المسلحة تهدد أمن إيران واستقرار المنطقة

وذكرت الوزارة في بيان انه "نتابع عن كثب تحركات الجماعات المسلحة".واعلنت في وقت سابق الايرانية تنفيذ عملية دفاعية هجومية استباقية ضد الانفصاليين أدت إلى تدمير جزء كبير من مقرات وإمكانات المرتزقة وكبدتهم خسائر فادحة.