إيران تعلن "حرب المفتوحة": لا رسائل مع واشنطن.. وسنقاتل الأمريكيين في كل مكان

وأضاف تخت روانتشي: "لقد ظنوا أنهم سيتمكنون من إنهاء الحرب خلال أيام قليلة، لكنهم أخطأوا بشدة. نحن نحمي مجتمعنا، المجتمع الذي تعرض لهجوم شديد وغير إنساني. حتى الأطفال في المدارس استهدفوا من قبل والكيان الصهيوني".وتابع نائب وزير الخارجية أنهم "استهدفوا فرق الإغاثة والمستشفيات"، مؤكدا أن "ما تقوم به هو دفاع مشروع عن النفس".وكان نائب قائد مقر خاتم المركزي في إيران العميد أكد أن بلاده قررت قتال الأمريكيين أينما وجدوا في المنطقة ولا يهمها كم ستطول الحرب.وقال حيدري: "اليوم، قيادة الحرب في يد مقر خاتم الأنبياء المركزية. في هذه القاعدة، نعد الخطط العملياتية أو نقر الخطط التي يقدمها الجيش والحرس الثوري، ونبلغهم بالتنفيذ".وأضاف: "جميع الهجمات التي استهدفت المواقع الحساسة والرئيسية للكيان الصهيوني نفذت بنجاح، والحمد لله. أصبحت العديد من أزقة وشوارع وأماكن الكيان الصهيوني كأزقة وشوارع غزة".وشدد على أن " ستلقى عقابا شديدا ومؤسفا، وليعلموا أنهم تلقوا وسيتلقون صفعات قوية من مقاتلي . سنطردهم من المنطقة مرغمين وخائبين".وتابع نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران: " قررنا کسر شوکة أمريكا ولن نتخلى عن هذه الحرب... لقد قررنا قتال الأمريكيين في هذه المنطقة، أينما كانوا".