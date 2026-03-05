إيران تعلن "حرب المفتوحة": لا رسائل مع واشنطن.. وسنقاتل الأمريكيين في كل مكان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
07:30 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارة إسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557990-639083001465546541.jpg
إيران تعلن "حرب المفتوحة": لا رسائل مع واشنطن.. وسنقاتل الأمريكيين في كل مكان
دوليات
2026-03-05 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
230 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
قال نائب وزير الخارجية في
إيران
مجيد تخت روانتشي
، الخميس، إن "
طهران
لم تتلق أي رسالة من
أمريكا
، كما لم نرسل أي رسالة إليها أيضا"، وقال: "نحن ندافع عن أنفسنا ونركز فقط على الدفاع".
وأضاف تخت روانتشي: "لقد ظنوا أنهم سيتمكنون من إنهاء الحرب خلال أيام قليلة، لكنهم أخطأوا بشدة. نحن نحمي مجتمعنا، المجتمع الذي تعرض لهجوم شديد وغير إنساني. حتى الأطفال في المدارس استهدفوا من قبل
أمريكا
والكيان الصهيوني".
وتابع نائب وزير الخارجية أنهم "استهدفوا فرق الإغاثة والمستشفيات"، مؤكدا أن "ما تقوم به
إيران
هو دفاع مشروع عن النفس".
وكان نائب قائد مقر خاتم
الأنبياء
المركزي في إيران العميد
كيومرث حيدري
أكد أن بلاده قررت قتال الأمريكيين أينما وجدوا في المنطقة ولا يهمها كم ستطول الحرب.
وقال حيدري: "اليوم، قيادة الحرب في يد مقر خاتم الأنبياء المركزية. في هذه القاعدة، نعد الخطط العملياتية أو نقر الخطط التي يقدمها الجيش والحرس الثوري، ونبلغهم بالتنفيذ".
وأضاف: "جميع الهجمات التي استهدفت المواقع الحساسة والرئيسية للكيان الصهيوني نفذت بنجاح، والحمد لله. أصبحت العديد من أزقة وشوارع وأماكن الكيان الصهيوني كأزقة وشوارع غزة".
وشدد على أن "
الولايات المتحدة
ستلقى عقابا شديدا ومؤسفا، وليعلموا أنهم تلقوا وسيتلقون صفعات قوية من مقاتلي
الإسلام
. سنطردهم من المنطقة مرغمين وخائبين".
وتابع نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران: " قررنا کسر شوکة أمريكا ولن نتخلى عن هذه الحرب... لقد قررنا قتال الأمريكيين في هذه المنطقة، أينما كانوا".
وأكد حيدري "لا يهمنا كم ستطول الحرب، فقد خضنا حربا دامت 8 سنوات، وسننهي هذه الحرب عندما نحقق أهدافنا ونجعل العدو يندم وييأس من فعله المشين".
وتتعرض إيران منذ صباح السبت الماضي 28 فبراير لهجمات أمريكية إسرائيلية مستمرة، أسفرت عن سقوط مدنيين وعشرات القادة، ومن بينهم المرشد الأعلى
علي خامنئي
، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانزلاقها إلى صراع طويل الأمد.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ايران: واشنطن هي التي طلبت تغيير مكان المحادثات إلى جنيف
12:31 | 2026-02-15
رسائل تركية: لا تهاون مع استهداف إيران ولا شرعية لـ"قسد" غرب الفرات
05:43 | 2026-01-15
المبعوث الأمريكي: لا مكان للمليشيات المدعومة إيرانياً في الحكومة العراقية
10:28 | 2026-01-13
طهران تكشف عن مشاورات لتحديد مكان المحادثات مع واشنطن
15:43 | 2026-02-03
إيران تعلن "حرب المفتوحة"
لا رسائل مع واشنطن.. وسنقاتل الأمريكيين في كل مكان.
الولايات المتحدة
مجيد تخت روانتشي
السومرية نيوز
كيومرث حيدري
الحرس الثوري
سومرية نيوز
علي خامنئي
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
محليات
48.1%
11:27 | 2026-03-04
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
11:27 | 2026-03-04
مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
اقتصاد
21.56%
08:35 | 2026-03-03
مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
08:35 | 2026-03-03
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.55%
02:42 | 2026-03-04
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:42 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
محليات
13.79%
11:01 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
11:01 | 2026-03-04
المزيد
أحدث الحلقات
رمضان والناس
شارع المتنبي - رمضان والناس - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-04
رمضان والناس
شارع المتنبي - رمضان والناس - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
حديث رمضان
الطلاق العاطفي - حديث رمضان - حلقة ١٥ | رمضان 2026
11:30 | 2026-03-04
حديث رمضان
الطلاق العاطفي - حديث رمضان - حلقة ١٥ | رمضان 2026
11:30 | 2026-03-04
سوشيل رمضان
صانع محتوى يزحف أسفل قطار متحرك من أجل فيديو - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-04
سوشيل رمضان
صانع محتوى يزحف أسفل قطار متحرك من أجل فيديو - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-04
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
شارع المتنبي - رمضان والناس - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-04
رمضان والناس
شارع المتنبي - رمضان والناس - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
حديث رمضان
الطلاق العاطفي - حديث رمضان - حلقة ١٥ | رمضان 2026
11:30 | 2026-03-04
حديث رمضان
الطلاق العاطفي - حديث رمضان - حلقة ١٥ | رمضان 2026
11:30 | 2026-03-04
سوشيل رمضان
صانع محتوى يزحف أسفل قطار متحرك من أجل فيديو - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-04
سوشيل رمضان
صانع محتوى يزحف أسفل قطار متحرك من أجل فيديو - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-04
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
اخترنا لك
مجلس خبراء القيادة في إيران: لا تأخير في إعلان القائد الجديد والتكهنات مجرد "شائعات"
05:08 | 2026-03-05
قطر والسعودية تعترضان هجمات صاروخية جديدة
05:00 | 2026-03-05
تركيا: أعمال الجماعات الكردية الانفصالية المسلحة تهدد أمن إيران واستقرار المنطقة
04:14 | 2026-03-05
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع العدو الإسرائيلي في الجليل الأعلى
03:34 | 2026-03-05
إيران.. إطلاق رشقة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
03:27 | 2026-03-05
الحرس الثوري: المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون بيدنا
02:13 | 2026-03-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.