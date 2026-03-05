مجلس خبراء القيادة في إيران: لا تأخير في إعلان القائد الجديد والتكهنات مجرد "شائعات"

وأكد المسؤول في أن عملية اختيار القائد الجديد تجري استنادا إلى المبادئ القانونية المنصوص عليها في الدستور واللوائح الداخلية للمجلس، مؤكدا أنها في طور الاكتمال وأن ما يتم تداوله من تكهنات في الافتراضي لا أساس له من .وأضاف أن المجلس مكلف، بموجب المادة 111 من الدستور، باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت لتعيين القائد وإعلانه للشعب، مشددا على أنه لا ينبغي حصول أي تأخير في هذا الشأن، وداعيا المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعملية الاختيار حصرا من هيئة رئاسة .وأغتيل المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي في 28 فبراير/شباط 2026 خلال ضربة جوية أمريكية إسرائيلية مشتركة استهدفت مجمعه في منطقة باستور جنوبي ، ضمن سلسلة من الهجمات الواسعة على أهداف إيرانية.وأعلنت السلطات الإيرانية رسميا وفاته في 1 مارس، وقررت حدادا عاما لمدة 40 يوما وعطلة رسمية لمدة سبعة أيام، في حين بدأ مجلس خبراء القيادة إجراءات اختيار قائد جديد وفق المادة 111 من الدستور.وأفادت وسائل إعلام رسمية في ، أمس الأربعاء، بتأجيل مراسم وداع المرشد علي الخامنئي، وذكرت أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقا.