الحرس الثوري: استهدفنا مطار بن غوريون والقاعدة الجوية بصواريخ خرمشهر 4

وذكر الحرس في بيان ان : " صواريخنا اخترقت الطبقات الـ7 للدفاع الجوي في الأراضي المحتلة وسببت جحيما للأعداء".وتابع، انه "ألحقنا إصابات مؤثرة بـ٢٠ هدفا عسكريا أمريكيا في والبحرين والإمارات"، مشيرا الى ان "هروب الجنود الأمريكيين الضعفاء من قواعدهم الإقليمية ولجوئهمإلى فنادق الدول المضيفة، واستخدام الإجرامي للمرافق المدنية في دول كغطاء، لم يكن خفيًا عن المراقبة الاستخباراتية للحرس الثوري".