لبنان يقرر فرض تأشيرة على الرعايا الإيرانيين للدخول

وذكر المجلس، انه "قررنا إعادة العمل بفرض تأشيرة على الرعايا الإيرانيين للدخول إلى ".يذكر ان القرار جاء بعد استياء عدد كبير من السياسيين اللبنانيين على ما وصفوه بالتدخل الايراني في قرارت بلدهم.