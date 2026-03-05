رئيس أذربيجان: لن نشارك في أي عمليات ضد إيران

وقال علييف في تصريح صحفي، انه "لن نشارك في أي عمليات ضد ".وفي وقت سابق، نفت للقوات المسلحة الإيرانية،اليوم الخميس، إطلاق اي طائرات مسيرة باتجاه أذربيجان.وقالت هيئة الأركان الإيرانية، إن "إيران لم تطلق أي طائرات مسيرة باتجاه أذربيجان، مؤكدة "احترامها الكامل لسيادة جميع دول الجوار".وأكدت الهيئة أن "الكيان الإسرائيلي يقوم بمثل هذه الاعتداءات بهدف زعزعة العلاقات بين الدول في المنطقة واتهام إيران ".