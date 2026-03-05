الصحة العالمية: رصدنا 13 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في إيران

وذكرت المنظمة في بيان انه "رصدنا 13 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في "، مشيرة الى ان "سلاسل الإمداد الإنساني والصحي معرضة للخطر في الشرق الأوسط".وأعلنت الإيرانية في وقت سابق، اليوم الخميس، أن "14 مركزاً علاجياً ودوائياً قد تعرضت لهجمات"، فيما اوضحت أن "هذه المنشآت الطبية قد تعرضت لأضرار بدرجات متفاوتة".