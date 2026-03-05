عدوان اسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

وذكرت الوسائل ان "الطيران الاسرائيلي فقام باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت".وفي وقت سابق، اصدر الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، انذاراً لساكني والحدث وحارة حريك والشياح في بالاخلاء.وقال الجيش الاسرائيلي، انه "على سكان برج البراجنة والحدث التوجه شرقاً باتجاه على محور بيروت-دمشق".وتابع، انه "على سكان أحياء والشياح بالانتقال شمالًا باتجاه وشرقًا لجبل على اوتوستراد المتن السريع".