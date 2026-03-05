الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يدعوان إلى الدبلوماسية لاحتواء أزمة الشرق الأوسط

وصدر بيان مشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، عقب اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية مع ممثلين لمجلس التعاون الخليجي، حيث جددت التزامها بالاستقرار الإقليمي، ودعت إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي".وأضاف البيان أن " أعاد التأكيد على تضامنه مع دول "، مشيرا إلى أن "الوزراء شددوا على أن لهذه الدول الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها".وتابع البيان ان "الجانبين اتفقا أيضا على بذل جهود دبلوماسية مشتركة للتوصل إلى حل دائم يمنع من امتلاك سلاح نووي ويوقف إنتاج ونشر الصواريخ الباليستية".واشار البيان الى أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيواصلون أيضا بذل كل الجهود الممكنة للسماح بمغادرة مواطنيهم المنطقة بأمان، بالتعاون الوثيق معدول الخليجي".