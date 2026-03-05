الخارجية الامريكية: اعادة نحو 20 ألف مواطن من الشرق الأوسط

وقالت الوزارة في بيان، انه "منذ 28 شباط، عاد ما يقارب 20 ألف من الشرق الأوسط إلى "، مبينة ان "هذه الأرقام لا تشمل العديد من الأمريكيين الذين انتقلوا إلى دول أخرى، أو أولئك الذين غادروا الشرق الأوسط وما زالوا في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة".وتابعت انها "بدأت بتوجيه من الوزير ، بتسيير رحلات جوية مستأجرة وتوفير وسائل نقل برية، حيث ستستمر هذه العمليات في التزايد مع تسيير رحلات جوية ونقل برية إضافية اليوم"، لافتة إلى انها "أنشأت الوزارة نموذجًا خاصًا بحالات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية وفلسطين المحتلة".وتابعت "بإكمال هذا النموذج، سيتلقى المواطنون الأمريكيون في تلك الدول معلومات مباشرة حول خيارات الطيران المستأجر والنقل البري المتاحة"، موضحة انه "من خلال فريق العمل التابع لوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة، قدمنا المساعدة لأكثر من 10 آلاف أمريكي في الخارج، بما في ذلك تقديم الإرشادات الأمنية والمساعدة في السفر".