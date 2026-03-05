المركزية الامريكية: القاذفات B-52 استهدفت مواقع صواريخ إيرانية خلال “الغضب الملحمي”

وأوضحت القيادة في بيان أن القاذفة الاستراتيجية B-52، التي تُعد من أبرز الطائرات بعيدة المدى في الترسانة الأمريكية، شاركت في مختلف الصراعات العسكرية الواسعة منذ عام 1965، مؤكدة استمراردورها في العمليات الجوية الحديثة بفضل قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى.وأضاف البيان أن الضربات ركزت على إضعاف البنية التحتية للقدرات الصاروخية الإيرانية، واستهداف مراكز القيادة والسيطرة بهدف تقليل قدرة الخصم على التنسيق وإدارة العمليات العسكرية.وتُعد طائرات B-52 من أقدم القاذفات الاستراتيجية التي ما زالت في الخدمة، حيث تتميز بقدرتها على حمل كميات كبيرة من الذخائر والتحليق لمسافات طويلة، ما يجعلها عنصراً أساسياً في العمليات الجوية للولايات المتحدة.