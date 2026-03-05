التلفزيون الإيراني: استهداف مقر القوات العسكرية الأمريكية في مطار زايد بأبو ظبي

أعلنت التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس،استهداف مقر القوات العسكرية الأمريكية

في مطار زايد بأبو ظبي بعدة إصابات متكررة.





وأفادت وكالة رويترز، بتسجيل دوي انفجارات متكررة في العاصمة الإماراتية قرب مطار زايد الدولي.