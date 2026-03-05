تحذير ايراني لشركات ومحطات إرسال الأقمار الصناعية من دعم شبكات إرهابية

وأفاد المصدر أن " وجهت تحذيرًا، عبر وسطاء مرتبطين، إلى الدول المستضيفة لمحطات أرضية وشركات تقديم إرسال الإشارات إلى الأقمار الصناعية (Uplink) التي تستخدمهاشبكات إرهابية ضد إيران".وأشار التحذير إلى أنه "في حال استمرار عمل خدمات إرسال الإشارات إلى الأقمار الصناعية، ستتخذ إيران الإجراءات المناسبة بحق تلك المحطات والشركات".