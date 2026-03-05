واشنطن بشأن العملية العسكرية في إيران: ليست مثل العراق

اعتبرت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الحالية في ليست مثل .

وقال وكيل وزير الحرب الأمريكي لشؤون السياسات، "الطلب من وزارة الحرب التركيز على القوات العسكرية الإيرانية".

وأضاف "العملية الحالية في ليست مثل ولا نعيد بناء البلاد"، مردفا "إيران لا تحظى بالدعم في المنطقة وزادت من ذلك بضربها دول الجوار".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.