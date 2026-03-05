إيران تنفي إغلاق مضيق هرمز

نفت البعثة الإيرانية لدى ، الخميس، إغلاق ، مشيرة الى التزام بالقانون الدولي.

وقالت البعثة، "الادعاء بأن أغلقت لا أساس له من ".

وأضافت البعثة الإيرانية لدى ، "إيران لا تزال ملتزمة بالقانون الدولي وحرية الملاحة"، مشيرة الى أن " هي التي عرضت الأمن البحري للخطر".

وكان الإيراني أعلن، أمس الأربعاء، السيطرة الكاملة على مضيق "هرمز"